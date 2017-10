23:24, 2 Tetor 2017

Kandidati i LDK-së për kryetar të Gjakovës, Bekim Ermeni ka thënë që partia e tij do të fokusohet në tri aktivite për rifunksionalizimin e Çarshisë së Madhe në Gjakovë, njofton Klan Kosova.

“LDK në qeverisjen e ardhshme do t’i kushtojë vëmendje tri aktiviteteve si rifunksionalizimi dhe krijimi i një agjensioni për menaxhimin e Çarshisë”, ka thënë ai në “Magazina Lokale” në Klan Kosova.

“Njësia për menaxhimin e Çarshisë së madhe është një projekt që nuk po funskionin dhe aktiviteti i dytë ka të bëjë me krijimin e zonave që do të bëhen në bashkëpunim me zejtarët”, shtoi ai.

