22:50, 2 Tetor 2017

Kandidati për kryetar të Gjakovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Bekim Ermeni, ka shpalosur programin e tij për arsimin në Magazina Lokale në Klan Kosova.

“Duhet të bëhet rehabilitimi i problemeve, duke filluar nga ndërtesat dhe trotuaret. Siguria, duhet të fillohet nga transporti i nxënësve e pastraj të ndërtohen trotuaret që nuk janë afër shkollave, LDK i këto i ka prioritet”.

Ai ka premtuar edhe terrene sportive dhe aktivitete jashtë mësimore për nxënësit e Gjakovës.

“Do të ndërtojmë 20 terrene sportive në këto shkolla, organizimi i garave të ndryshme shkollore edhe të sporteve”.

“Garat janë aktivitete që dikur ka qenë, do ta rikthejmë dhe do të punojmë që të zbatohet, do të iniciojmë edhe organizimin e shkollave verore”.

Ermeni ka folur edhe për çështjen e ushqimit të nxënësve nëpër shkolla.

“Për byfetë që janë në shkolla, do të jemi shumë strikt që kontratat ë janë bërë nga Drejtoria e Arsimit të shohim a po respektohen. Do të jemi shumë strikt me këtë”.

