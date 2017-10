22:44, 2 Tetor 2017

Kandidati i LDK-së –për kryetar të Gjakovës, Bekim Ermeni ka folur për programin e tij, ku ka thënë se me të kryetar do të zgjidhet problemi i ujit.

“Uji i pijes është e pafalshme që nuk kanë mundur ta kryejnë të gjithë”, ka thënë ai, njofton Klan Kosova.

“Ky problem është prej vitesh dhe nuk duhet t’i drejtohemi vetëm qeverisjes së fundit për këtë”.

“Premtoj që dy vitet e para ky problem do të zgjidhet një herë e përgjithmonë”, ka thënë ai.

“Konsideroj se qytetarët nuk duhet t’i lodhim me gjëra të kota, duke u marrë me njëri – tjetrin me gjëra personale. Ne duhet të merremi me prezantimin e programit tonë. Nga kandidatët tjerë nuk dëgjuam ofertë, por gjëra personale”, ka thënë ai ndër të tjera.

Interesante