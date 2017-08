21:28, 23 Gusht 2017

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, po “e zhvillon vendin e tij në drejtim të gabuar dhe të rrezikshëm”, ka thënë ministri i Jashtëm austriak, Sebastian Kurz.

“Presidenti Erdogan tregon definitivisht tipare diktatori.”

Lidhur me anëtarësimin e Turqisë në BE, Kurz ka theksuar se “edhe pse Ankaraja synon një anëtarësim në BE deri në vitin 2023, kjo nuk do të ndodhë.”

“Evropianët janë të ndërgjegjshëm, se në vitin 2023 përkujtohet 100 vjetori i themelimit të republikës turke. Por, duhet thënë qartë: Ky vend po largohet gjithnjë e më shumë nga Evropa”, tha ai.

Austria, sipas Kurzit, e mbështet pozicionin e kancelares gjermane Angela Merkel, që e refuzon “për momentin” zgjerimin e unionit doganor me Turqinë.

