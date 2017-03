10:46, 16 Mars 2017

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar: “Me qëndrimet kundër vendit tonë kanë zbrazur edhe brendësinë e BE-së. Ja Britania pse largohet nga Bashkimi Evropian? Kreu referendumin e quajtur Brexit dhe mori vendimin për t’u larguar.

Pas kësaj tashmë as BE-ja dhe as një vend i BE-së nuk ka më të drejtën të japin mësim për demokraci, liri, drejtësi dhe ligj. Shpirti i fashizmit shëtit nëpër rrugët e Evropës”, raporton AA, përcjellë Klan Kosova.

Presidenti Erdogan, ka mbajtur një fjalim në ceremoninë e inaugurimeve masive të zhvilluar në sheshin Republika në qytetin Afyonkarahisar.

Ai pasi ka vënë në dukje se sot në Holandë mbahen zgjedhje, është shprehur se “Do të zbulohet se çfarë do të bëjnë pronarët e kuajve dhe qenërve. Këto nuk kanë asnjë lidhje me qytetarinë. Këto gjithashtu nuk kanë lidhje as me botën moderne.

Këto janë ato që masakruan mbi 8 mijë muslimanë boshnjakë në masakrën e Srebrenicës në Bosnje dhe Hercegovinë”.

