14:46, 3 Korrik 2017

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka thënë sot në Stamboll se Turqia nuk do të jetë toleruese ndaj qëndrimeve që kanë për qëllim të pengojnë ecurinë e Turqisë në industrinë e mbrojtjes, raporton AA, përcjellë Klan Kosova.

“Cilido që të jetë shkaku, Turqia nuk do të tolerojë qëndrime që kanë për qëllim ta pengojnë ecurinë e Turqisë në industrinë e mbrojtjes. Ata që kanë qëndrim të këtillë, do të ballafaqohen me ne.

Të gjithë sipërmarrësit dhe firmat tona të sinqerta, punëtore dhe vendore dhe që punojnë për shtetin dhe popullin tonë dhe në të njëjtën kohë fitojnë edhe për vete, duhet ta dinë se kanë përkrahjen tonë”, tha Erdoğan në ceremoninë e uljes së korvetës turke Kınalıada në det në Tuzla të Stambollit.

Erdogan e theksoi nevojën që në prodhime dhe realizimin e projekteve në sfera të ndryshme, të zgjidhen kompanitë dhe organizatat vendase.

“E them haptazi, nëse për 15 vite nuk do ta zbatonim këtë metodë, sot nuk do të mund ta zbatonim luftën kundër terrorizmit dhe operacionet jashtëkufitare për shkak të embargove ndaj vendit tonë”, potencoi Erdogan.

Ai më tej shtoi se Turqia duhet përshpejtuar hapat si një vend që deri në vitin 2023 synon të eliminojë në tërësi varësinë e jashtme në industrinë e mbrojtes.

“Ndërtimi i luftanijeve dhe posaçërisht i nëndetësve janë suksese në industrinë e mbrojtjes që na bëjnë krenar. Vendi ynë tashmë është në mesin e dhjetë vendeve në botë që mund të projektojnë, ndërtojnë dhe mirëmbajnë luftanije në mënyrë vendase”, tha Erdogan.

