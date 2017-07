9:28, 12 Korrik 2017

Presidenti i Turqsë, Rexhep Tajip Erdogan ka thënë se Bashkimi Europian nuk është i domosdoshëm për shtetin e tij dhe sipas tij edhe nëse Turqia nuk pranohet në BE, do të ndihet komforte dhe do të gjejë ngushllimin e saj.

Në një intervistë për BBC, Erdogan tha se shteti që ai drejton është në gjendje të qëndrojë e vetme me dy këmbët e veta, transmeton Klan Kosova.

Ai gjithashtu mohoi se vendi ka burgosur 150 gazetarë, duke thënë se vetëm dy njerëz me letra shtypi ishin në burg.

Kërkesa e tij erdhi pasi Turqia shtyu ndalimin e drejtorit lokal të Amnesty International dhe nëntë të tjerëve po ashtu. Idil Eser u arrestua më 5 korrik gjatë një punëtorie digjitale të sigurisë dhe menaxhimit të informacionit, së bashku me shtatë aktivistë të tjerë të të drejtave dhe dy trajnerë të huaj.

Të 10 akuzohen se janë anëtarë të një “organizate terroriste të armatosur” – edhe pse Amnesty thotë se është e paqartë se cilën. Paraburgimi i tyre ka alarmuar ndërkombëtarisht, duke rritur frikën se liria e shprehjes po shtypet nën Presidentin Erdogan.

Tutje duke folur për kërkesën që Turqia të jetë pjesë e Bashkimit Europian, Erdogan shtoi se BE-ja po i humb kohë shtetit të tij pasi sipas tij është më mirë të tregohet në kohë nëse Turqia do jetë pjesë e BE-së apo nuk mund të jetë.

Erdogan thotë se nëse kjo dështon, është ngushëlluese për ta dhe do të fillojnë menjëherë me planin B dhe C, transmeton Klan Kosova.

Interesante