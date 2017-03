20:30, 18 Mars 2017

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj i cili po qëndron në New York ka thënë se shumë shpejt do të sjellë lajme të reja për njohjen e Kosovës.

Këtë e bëri të ditur përmes një postimi në Facebook.

“Kam vazhduar me agjendën e takimeve lobuese në New York me përfaqësuesit e vendeve të CARICOM’it, Azisë dhe Afrikës, të cilave u kam kërkuar ta njohin pavarësinë e Kosovës. Jam optimist që shumë shpejtë do të kemi lajme të mira dhe njohje të reja për Kosovën”, shkruan Hoxhaj.

