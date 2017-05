21:25, 29 Maj 2017

Nënkryetari i PDK-së, Enver Hoxhaj ka thënë se emërtimi i koalicionit PDK, AAK dhe Nisma si “koalicion i territ” nuk qëndron.

“Fakti që kemi qenë së bashku, unë jam pjesë e një Qeverie që udhëhiqej nga Mustafa tregon sa të pavlera janë vlerësimet e tilla por jo edhe një politikë që mund të jetë afatgjate”.

“Ky është koalicion i fitores ndërsa ata të cilët përdorin një narracion të tillë, do të jenë një koalicion i humbjes”.

Nënkryetari i PDK-së si i ftuar në Magazinën Zgjedhore të Klan Kosovës e ka quajtur koalicionin e partisë së tij me AAK-në e Nisman si koalicion të vendimeve të mëdha.

“Është koalicioni i vendimeve të mëdha, vendimet do të jenë të mëdha në fushën e politikës, ne besojmë se do ta mbyllim procesin e transformimit të Ushtrisë, do të sjellim vendimet të mëdha sa i takon vizave, dialogut me Serbinë dhe poashtu vendime të mëdha sa i takon ekonomisë”.

“Ky është koalicion i shpresës, koalicion i vendimeve të mëdha, koalicion i së ardhmes”.

Hoxhaj është shprehur shumë optimist se ky koalicion do të korrë fitore në zgjedhjet e 11 qershorit.

“Më 12 qershor do ta festojmë fitoren e më 11 qershor shpresoj që qytetarët të marrin vendimin e drejtë”.

“Fitorja është e pandalshme por përtej asaj se çfarë mund të thuhet në këto 10 ditë të fushatës me rëndësi është se ne dimë se çfarë do të bëjmë pas 11 qershorit”.

Interesante