21:48, 26 Shkurt 2017

Në ditën e nëntë të protestës së opozitës, Endri Bushati, anëtare e kryesisë pranë Partisë Demokratike ka deklaruar se këtë protestë nuk e ndal dot as Lulzim Basha.

“Tashmë këtë protestë nuk e ndal dot as Lulzim Basha vetë, vetë kryetari i opozitës që e thirri. Kësaj proteste i janë bashkuar edhe personalitete të shoqërisë. Kjo protestë vazhdon me qëndresë duke bashkuar edhe persona të tjerë përveç jetës politike. Këtë protestë nuk e ndal dot as Lulzim Basha”, ka thënë ajo në Ora News.

Duke folur për akuzat e mazhorancës se opozita po zhvillon protesta për të bllokuar Vettingun, Bushati e cilësoi si përrallë të Edi Ramës.