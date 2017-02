22:41, 17 Shkurt 2017

Është kthyer tashmë në një telenovelë sherri i famshëm mes Encës dhe Noizy-t dhe fansat e dyshes së njohur kanë vetëm një dëshirë: kthimin e Encës në grupin e njohur OTR!

Duket se kjo po bëhet realitet…

Këngëtarja e “Love On My Body” ka postuar në SnapChat një foto, ku shfaqet pranë reperit të njohur Varrosi. Ajo nuk ka shkruar asgjë në foto e as ka vendosur ndonjë etiketë, siç bën zakonisht, shkruan blitz.al.

Duke ditur se Varrosi është një nga pjesëtarët më të rëndësishëm të OTR, fotoja e postuar nga Enca jep idenë se ajo është rikthyer sërish në grup.

Gjithsesi, fjala e fundit mbetet për t’u thënë nga lideri i grupit, Noizy.