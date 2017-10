15:45, 11 Tetor 2017

iHeartRadio ka njoftuar se kur do të mbahet manifestimi i përvitshëm Jingle Ball, ndërsa aty do të ketë mjaft emra të njohur.

Taylor Sëift dhe Ed Sheeran janë dy emrat më të mëdhenj që spikasin në eventin e pop-it.

Yje të tjera që do të marrin pejsë në Jingle Ball janë Sam Smith, The Chainsmokers, Fall Out Boy dhe Demi Lovato.

Edhe ish-yjet e One Direction, Liam Payne e Niall Horan, do të jenë prezent atë ditë.

