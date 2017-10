14:43, 8 Tetor 2017

Aktorja e njohur e cila ishte dhe fituese e çmimit OSCAR, Emma Stone, ka arritur së fundi një marrëveshje bombastike.

Stone ka firmosur kontratë me ”Lous Vuitton”, për të qenë fytyrë e kësaj marke, marrëveshje e cila arrin vlerën prej 12.8 milionë dollarësh, transmeton Klan Kosova.

Six TV zbuloi ekskluzivisht se ylli i ”La La Land” kishte qenë në bisedime me markën luksoze për gati një vit dhe sapo ka rënë dakord të nënshkruajë për dy vjet.

Marrëveshja do të përfshijë televizorë me shkëlqim dhe reklama të shtypura në mbarë botën, dhe ylli do të veshë rroba të tyre të larta në qilimin e kuq, transmeton Klan Kosova.

Interesante