17:00, 20 Shtator 2017

Kur vie puna për të rrezikuar për bukurinë, aktorja Emilia Clarke duket se është po aq e guximshme sa Khaleesi.

Clarke ka vendosur të bëhet njësh me karakterin e saj tek seriali Game Of Thrones, Khaleesi apo e njohur si Nëna e Dragonjve.

Aktorja ka shkurtuar flokët dhe është bërë bionde e akullt.

Ajo ka postuar fotografinë me dukjen e re me mbishkrimin “Nëna e Dragonjve njihu me Emilian. Emilia njihu me nënën e dragonjve”.

