14:16, 1 Nëntor 2017

Këngëtarja me famë botërore Emeli Sande do të përformojë në Shqipëri për herë të parë.

Sande do të jetë pjesë e festave të përvjetorit të pavarësise, me ç’rast do të mbajë koncert në Tiranë më 29 nëntor.

“Jam e ngazëllyer që do të përformoj për herë të parë në Shqipëri dhe të marr pjesë në celebrimet e Netëve të Bardha të Tiranës më 29 nëntor 2017”, ka thënë ajo.

Sande përveç që njihet për një zë të mrekullueshëm ajo ka shkruar edhe për artistë të tjerë.

Ndër hitet më të njohura të saj janë “My kind of love”, “Nex to me”, “Hurts” etj

