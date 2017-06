15:56, 30 Qershor 2017

Këngëtarja shqiptare, Elvana Gjata ka publikuar në rrjetet sociale një fotografi e veshur me mantel të dushit ngjyrë të bardhë.

Ajo ka marrë komente pozitive për këtë foto të saj nga ndjekësit e saj në Instagram.

Këngëtarja së fundmi ia ka mësyrë tregut ndërkombëtar me këngën “Forever is over” të cilën e ka realizuar në bashkëpunim me Dj e njohur David Guetta

Kjo këngë është realizuar nga Poo Bear dhe Guetta, njofton Klan Kosova.

