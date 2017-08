14:32, 14 Gusht 2017

Këngëtarja e njohur nga Shqipëria, Elvana Gjata duket se pas angazhimeve të shumta në muzikë duket se ka gjetur kohë që të pushojë, transmeton Klan Kosova.

Kjo pasi Gjata ka postuar disa fotografi në rrjetin social Instagram ku shfaqet me poza provokative afër një pishine.

Ajo u pa e veshur me bikini ngjyrë rozë dhe me dekolte të hapur duke mos i lënë vendi imagjinatës.

Ndryshe, Gjata me projektin e fundit muzikor me titull “Forever is over” ka debutuar edhe në tregun ndërkombëtar.

A post shared by Elvana Gjata (@elvanagjataaaa) on Aug 14, 2017 at 4:28am PDT

