1:38, 26 Dhjetor 2016

Elton John thotë se ai është shkatërruar nga vdekja e “mikut të dashur” të tij George Michael – duke thënë: “Unë jam thellësisht i tronditur”.

Elton – i cili ka bashkëpunuar me George për hitet e vitit 1991 të tilla si “Don’t Let Sun Go Down On Me”, ka bërë një postim për mikun e tij të një kohe të gjatë, në llogarinë e tij në Instagram, transmeton Klan Kosova.

“Unë kam humbur një mik të dashur. Shpirti më bujar dhe një artist i shkëlqyer. Zemra ime është me familjen e tij dhe të gjithë fansat e tij. Pusho i qetë George Michael”.

Michael vdiq të dilën në shtëpinë e tij në Angli. Ai ishte 53 vjeçar.

Interesante