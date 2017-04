23:44, 14 Prill 2017

Elmaze Gashi, aktiviste për të drejtat e grave, në Ora e Fundit të Klan Koovës ka thënë se niveli i dënimit të vrasësit të Zejnepe Berishës tregon se drejtësia në Kosovë nuk i trajton njëjtë burrat dhe gratë.

Ajo ka deklaruar se do të vazhdojnë të luftojnë që kjo mendësi të ndryshojë dhe që organet e drejtësisë dhe ato të prokurorisë t’i trajtojnë seriozisht rastet kur femra pëson nga dhuna në familje, njofton Klan Kosova.

“Sot kemi marshuar dhe përveç që kemi qenë kundër nivelit të dënimit për vrasësin e Zejnepes, ne kemi dashur të tregojmë se sistemi i drejtësisë është i padrejtë në kësi rastesh”.

“Ne jemi marrë edhe me raste tjera, me aktivizëm të këtij lloji. Mendoj që kjo është çështje e vetëdijësimit të grave. Janë burrat ata që po marrin vendime për vrasësit e grave. Vrasja duhet të dënohet si krim, në bazë të kodit penal. Meqenëse jemi në procedurë për t’i diskutuar hapat e radhës, nuk mund të them cilët janë, por duhet bërë presion tek organet e drejtësisë dhe policia”.

/klankosova.tv

