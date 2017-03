16:20, 9 Mars 2017

Aktorja e njohur me origjinë shqiptare Eliza Dushku, ka zbuluar sekretin se ajo fshehurazi lufton alkoolizmin dhe varësinë ndaj drogës.

Sipas yllit të ‘’Bring It On’’ një gjë të tillë e ka bërë për vite me radhë, njofton Klan Kosova. Këtë gjë aktorja Dushku e tha gjatë një fjalimi në Samitin e të rinjëve në New Hampshire.

‘’Ka dicka që shumë njerëz nuk dijnë për mua. Unë jam një alkoolike dhe isha një narkomane për shumë vite. Por fshehurazi e luftova atë, tani jam e matur. Unë nuk e pi alkoolin dhe nuk e përdorin drogën më’’ është shprehur aktorja e njohur, njofton Klan Kosova.

Veç tjerash Eliza Dushku, ka pranuar se ishte vëllai i saj ai që e shtyu atë të heqte dorë nga një rrugë e tillë prej një alkoolikeje e nakomanizmit.

Ajo ka pranuar se vëllai i saj shprehu qëndrim të ashpër ndaj saj në lidhje me këtë problem, njofton Klan Kosova.