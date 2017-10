22:57, 17 Tetor 2017

Kandidati i Vetëvendosjes për Drenasin, Shemsi Elezi duke folur për zhvillimin ekonomik në Drenas, ka thënë se ekonomia zhvillohet vetëm me partinë e tij.

“S’ka investime as me PDK-në, as me LDK-në, as me Nisman”.

“Zhvillimin ekonomik e kemi pikën kryesore, të gjitha fushat tjera zhvillohen nëse kemi zhvillim ekonomik”.

“Zhvillimin ekonomik do ta nxisim duke bërë subvnecionimin nga 50,000 në 90,000 euro për bujqit ashtu si edhe dukë bërë modernizimin e mekanizmit bujqëesor”.

Interesante