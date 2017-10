22:25, 31 Tetor 2017

Kandidati i AAK-së për Klinën, Zenun Elezaj ka shpalosur planin e tij për parkingjet dhe rrugët në këtë komunës.

“Komuna e Klinës ka probleme të mëdha për parkingje, nuk janë lënë hapësira për parkingje, dhe ne mendojmë se duhet të ndërhyjmë”.

“Ideja ime është që tek shkolla fillore “Ismet Raci” të shohim mundësinë e zgjerimit për parkingje të reja por pse jo edhe me partneritet publiko-privat për një parking të ri sepse plani ndërtues në Klinë ia ka mohuar të drejtën qytetarëve që të ketë hapësira për parking”.

“Lidhur me rrugët, ne planifikojmë që të ndërtojmë të gjitha rrugët e fshatrave të Klinës, edhe nëpër lagje derisa gjatë mandatit katër vjeçar, nuk do të ketë rrugë të papërfunduara as në fshatra e as në lagje”.

“Kemi në plan unazën e qytetit, që lidhet me rrugën e Istogut, që do të jetë funksionale, dhe do të shkarkojë fluksin e makinave që lëvizin për Istog dhe Skenderaj”.

Elezaj në Magazina Lokale në Klan Kosova ka thënë duhet të shtohen rrugë në Klinë derisa ka shtuar se sheshi që është duke u ndërtuar në Klinë duhet të lëshohet për komunikacion për vetura të ulëta.

Kandidati i AAK-së në Klan Kosova ka treguar poashtu edhe planin e tij për punësimin dhe administratën, nëse e merr udhëheqjen e Klinës.

“Do të avancojmë administratën, kryesisht në aspektin elektronik sepse ka nevojë për digjitalizim dhe avancim të sistemit elektronik, qasje digjitale në uebsajtin e komunës, për çdo aktivitet, plani rregullativ dhe lejet e ndërtimit”.

“Për punësim, do të stimulojmë zhvillimin e sektorit privat dhe do t’i promovojmë resurset që ka Klina për sjelljen e investitorëve, pse jo dhe atyre strategjike”.

“Kemi potenciale natyrore si Ujëvara e Mirushës, pjesa e Pogragjës, që është Kanioni i Sijarinës dhe do të promovojmë këto vlera, ashtu si edhe burimet minerale që Klina i ka me bollëk”.

“Komuna nuk mund të investojë por të tërheqë investitorë”.

