21:53, 31 Tetor 2017

Kandidati i AAK-së për kryetar të Klinës, Zenun Elezaj, që ka shkuar në balotazh si i dyti me 25 për qind ka thënë se do ta përmbysin Sokol Bashotën e PDK-së më 19 nëntor.

“Mendoj se gjasat ekzistojnë që të përmbyset rezultati sepse 63 për qind e qytetarëve të Klinës i kanë thënë ‘jo’ udhëheqjes së deritanishme”, ka thënë ai, njofton Klan Kosova.

“Duke pas parasysh qëndrimin e partive tjera dhe kam zhvilluar kontakte për ndonjë koalicion. Kemi marrëveshje parimore dhe do ta formalizojmë brenda javës.”, ka shtuar ai.

“Matematikisht mund të jemi fitues, edhe pse dihet se vota nuk bartet krejtësisht”.

Uji dhe kanalizimi:

Elezaj ka thënë se një prej problemeve më të mëdha të Klinës janë kanalizimi dhe uji i pijshëm.

“Klina ka problemet e veta, çdo qytetar e di se ka probleme me ujin e pijshëm”.

“Furnizimin me ujë e kam prioritet të prioriteteve”, ka pohuar ai.

“Fabrika e ujit pajtohem që është moderne por ajo nuk përmbush kapacitetet e nevojshme dhe mendoj se çështja e ujit është e pazgjidhur”.

“Lidhur me kanalizim kam hartuar një projekt për trajtimin e ujërave të zeza. Ne në vitin e parë do ta aplikojmë projektin për ndërtimin e fabrikës së ujërave të zeza dhe rreth vitit të tretë do të nis të ndërtohet kjo fabrikë”, ka pohuar ai.

Taksat dhe tenderët:

Elezaj ka thënë se për të gjitha bizneset e reja do të heqim taksat nëse ata punësojmë mbi tre punëtorë të rinj, apo një me aftësi të kufizuar.

“Lidhur me tenderët do të minimizojmë zero formën e tenderimit me kuotim”.

“Nuk do të ketë tenderë në fushatë siç po ndodh tash”.

“Së fundmi po ndodh kjo nëpër komunën tonë. Ka raste kur zhavori nëpër rrugë dërgohet vetëm për të marrë vota”, ka thënë ai ndër të tjera.

Interesante