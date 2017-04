9:16, 26 Prill 2017

Një ditë pas ekzekutimit të dy personave në autostradën Tiranë-Durrës, në mbikalimin e Sukthin, ku humbën jetën ish-shefi i Krimit Ekonomik, Ervin Dalipaj dhe miku i tij, Juxhin Dautaj, policia ka shoqëruar 15 persona.

Mësohet se personat e shoqëruar janë me precedentë penale. Burime zyrtare bënë me dije se policia po heton dy pista lidhur me aktin mafioz që tronditi dje Durrësin dhe jo vetëm, shkruan Lapsi.al.

Grupi hetimor është përqendruar tek pista e hakmarrjes dhe e kaluara kriminale e viktimave.

Sakaq, pohohet se policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale dhe pamjet e kamerave të sigurisë përgjatë rrugës, nëpër biznese të ndryshme, që mund të hedhin dritë për identifikimin e autorëve të ngjarjes.

