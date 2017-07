15:42, 31 Korrik 2017

Federata Shqiptare e Futbollit ka vazhduar përpjekjet për të dhënë ndihmën e saj për një zgjidhje sa më të shpejtë të mundshme të çështjes së ekstradimit të Ismail Morinës, ku padyshim shpresohet në një lirim të tij.

“Situatën e Ismail Morinës, Federata Shqiptare e Futbollit po e ndjek me shumë kujdes. Po ndjekim të gjithë hapat e nevojshme që kjo çështje të ketë zgjidhje pozitive dhe të shpejtë. Presidenti Duka është në komunikim me kryeministrin Edi Rama, i cili ka kontaktuar me homologun e tij kroat mbi këtë çështje”, tha Denis Bastari, raporton TCH, transmeton Klan Kosova.

Denis Bastari theksoi gjithashtu se FSHF ka marrë garancinë nga kryeministri Edi Rama për përpjekjet e tij deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes së Ismail Morinës: “Kryeministri ka garantuar Presidentin Duka se është duke bërë përpjekjet maksimale që Ismail Morina të lirohet sa më shpejt të jetë e mundur”.

