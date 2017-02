10:29, 24 Shkurt 2017

Shpejtim Bulliqi, në emër të Grupit të ekspertëve të pavarur, ka thënë se nga Marrëveshja për Demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, sipërfaqja e shtetit fqinj rritet për mbi 70 kilometra katror, në dëm të Kosovës.

Por ai ka refuzuar të japë shifra për sipërfaqen e Kosovës, duke e arsyetuar me mosdemarkimin e kufirit me Shqipërinë dhe Serbinë ende “dhe për të mos pasur vështirësi në rast të demarkimit të kufirit me Serbinë”.

Bulliqi ka deklaruar se sipërfaqja e shtetit fqinj ka qenë e njëjtë prej vitit 1945 – delimitimi i parë – deri në marrëveshjen me Kosovën, njofton Klan Kosova.

“Matja e sipërfaqes së një shteti nuk përcakton saktë demarkimin e vijës kufitare. Por me matjen e sipërfaqes së Kosovës ne e kemi analizuar territorin e Malit të Zi me të njëjtën metodë”.

“Kështu kemi arritur në përfundime me dy nivele. Në nivelin e parë është arritur territori sipas marrëveshjes së vitit 2015. Ndërsa në nivelin e dytë sipas delimitimit të parë të Njësive Administrative në ish-Jugosllavi”.

“Pas analizës së të dhënave është konstatuar se Mali i Zi gjithherë paraqitet me të njëjtën shifër, ndërsa ajo e Kosovës me shifra të ndryshme. Me këtë mund të caktohet se sipërfaqja e Malit të Zi lehtë mund të përcaktohet. Ndërsa për sipërfaqen e Kosovës duhen më shumë analiza. Për territorin e Kosovës nuk do të japin numra të saktë, për shkak të mos demarkimit të kufirit me Serbinë dhe Shqipërinë. Dhe për të mos pasur vështirësi në rast të demarkimit të kufirit me Serbinë”.

“Në rast të ratifikimit të marrëveshjes për demarkim me Malin e Zi, shteti fqinj do ta rrisë sipërfaqen e tij, për 70.44 km2”. /klankosova.tv