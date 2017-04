15:56, 5 Prill 2017

Bashkësia ndërkombëtare do të heqë dorë nga Maqedonia, pasi porositë e intensifikuara të saj për zhbllokim të proceseve demokratike tashmë një kohë të gjatë po hasin në vesh të shurdhër, vlerëson profesori Bekim Kadriu. Sipas tij, Brukseli është dëshpëruar dhe ka prioritete tjera para Maqedonisë,transmeton Klan Kosova.

“Bashkësia ndërkombëtare duket sikur heq dorë nga proceset politike në Republikën e Maqedonisë. Pse e bën këtë mund të ketë argumente të ndryshme. Ndoshta në bashkësinë ndërkombëtare ka më tepër probleme tjera që e margjinalizojnë krizën politike në Republikën e Maqedonisë. Pra thjeshtë Republika e Maqedonisë nuk është në interesin e tyre. Ndoshta në interes të tyre është luftimi i terrorizmit, ose kriza e refugjatëve, ose dalja e Britanisë së Madhe nga Unioni Evropian, ose ndryshimi i pushtetit të SHBA-ve. Thjeshtë ato janë të dëshpëruar nga politikanët në Republikën e Maqedonisë dhe ato thjeshtë na lënë tani që ne vetë t’i zgjidhim problemet tona” – tha Bekim Kadriu, profesor universitar.

Për Andreja Stojkovskin nga Qendra për Strategji Evropiane bashkësia ndërkombëtare së shpejti do të ndërmerr masa direkte të presionit mbi individët që po bllokojnë proceset demokratike.

“Deri tani u munduan përmes porosive, përmes deklarimit të qëndrimeve, thirrjeve për mençuri, tashmë do të mundohen ta zgjojnë ndërgjegjen dhe këtë duhet ta presim shumë shpejtë. Në të vërtetë, gjatë këtij muaji do t’i shohim presionet e para të vërteta, me qëllim që të tregohet kush është përgjegjës për krizën dhe së dyti të detyrohen ata nga të cilët kërkohet ndërgjegje dhe veprime demokratike të tregojnë veprime të ndërgjegjshme dhe demokratike ose të ndërmerret ndonjë masë alternative” – u shpreh Andreja Stojkovski, Qendra për Strategji Evropiane.

Sipas Stojkovskit, mund të priten kufizime të tjera të mjeteve financiare të dedikuara për projekte reformatore qeveritare dhe infrastrukturore, ndërsa do të mbështeten vetëm shoqëria civile dhe institucionet që dedikohen për reforma në vend,shkruan Alsat-m.

