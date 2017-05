17:23, 3 Maj 2017

Në edicionin e sotëm të Info Magazine në Klan Kosova do të flasë kryeparlamentari i ri i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi.

Ai do t’i shpalosë të gjitha detajet e zgjedhjes së tij kryeparlamentar, do ta analizojë prapavijën dhe ndikimin e bllokadës që iu bë atij nga kundërshtarët politikë, si dhe do t’i komentojë zhvillimet tjera aktuale në Maqedoni.

Ndiqeni në Klan Kosova me fillim nga ora 17:30.

