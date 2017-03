16:16, 22 Mars 2017

Në Info Magazinen e sotme i ftuar do të jetë Kryetari i Mitrovicës Agim Bahtiri.

Me Kryetarin Bahtiri në studio të Klan Kosovës, do të diskutohet rreth aktakuzës së hedhur poshtë ndaj tij, për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar dhe marrëveshje për kufizimin e konkurrencës përmes ftesave për tender, e ngritur nga ana e Prokurorisë Speciale.

Ndiqeni Info Magazine duke filluar nga ora 17:30.

Gjykata e Apelit sot ka hedhur poshtë aktakuzën e ngritur nga ana e Prokurorisë Speciale të Kosovës ndaj kryetarit të Komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe marrëveshje për kufizimin e konkurrencës përmes ftesave për tender.

Me t`u liruar nga akuza që kishte të bënte me një kontrate të nënshkruar nga ai në vlerë prej 760 mijë eurosh pa tender publik, i pari i Mitrovicës i ka shpëtuar vetëvrasjes.

Se do ta vriste veten nëse një gjykatë do të argumentonte se kishte keqpërdorur paranë publike, Bahtiri e kishte thënë në Info Magazine të Klan Kosovës.

“Në qoftë se një Gjykatë do të argumentonte se një cent i Kosovës është keqpërdorur nga unë, unë do ta vras veten”, ka thënë Bahtiri duke shtuar se “unë kam ardhur për të punuar dhe kontribuar për këtë vend”.

“Mua kurrë as babë as gjysh dhe as dikush tjetër nuk ka qenë në gjyq as unë nuk kam qenë kurrë”.