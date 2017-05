18:46, 21 Maj 2017

Të premten, në Klan Kosova, do të realizohet ballafaqimi i parë dhe ekskluziv, televiziv, i kandidatëve për kryeministër të republikës.

Ramush Haradinaj, Avdullah Hoti dhe Albin Kurti kanë konfirmuar pjesëmarrjen në debatin me Baton Haxhiun, që do të fillojë në orën 21.

Ata do të shpalosin programet e tyre qeverisëse, por edhe do të debatojnë me njeri-tjetrin për shumë çështje.

Haradinaj është kandidat për shef qeverie i koalicionit PDK-AAK-Nisma, Hoti i LDK-AKR-Alternativa, ndërsa Albin Kurti ka marrë besimin e Vetëvendosjes për kryeministër.

Interesante