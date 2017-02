0:42, 11 Shkurt 2017

Klubi Astronomy Outreach of Kosovo në bashkëpunim me Innovation Centre Kosovo, në orët e vona të së premtes kanë përcjellë nga Prishtina vrojtimin e eklipsit të hënës me teleskopë të specifikuar.

Emisioni Ora e Fundit në Klan Kosovëa, e ka përcjellë direkt nga pika e vrojtimit këta te rinj entuziastë të cilët kanë vrojtuar këtë fenomen astrologjik bashkëë me qtetarë të tjerë të interesuar ta përcjellin.

Interesante