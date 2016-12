16:00, 31 Dhjetor 2016

Kjo maskë e mahnitshme e shndërron lëkurën më problematike në atë të shëndetshme, të bukur dhe të ndritshme. Por, para se ta aplikoni këtë maskë, është e rëndësishme ta testoni në dorë. Nëse nuk ka ndonjë reaksion negativ, atëherë mund ta aplikoni lirshëm në fytyrë.

Përbërësit:

Një apo dy hapa aspirinë

Pak ujë

Një lugë gjelle mjaltë

Aspirinat i thyeni dhe pluhurin futeni në një tas. Derdhni ca pika ujë dhe përzieni. Pastaj, shtoni lugën me mjaltë dhe vazhdoni t’i përzieni. Maskën e fituar aplikojeni në fytyrën e pastër dhe mbajeni për dhjetë minuta, ndërsa pastaj pastronjeni me ujë shkruan, Telegrafi. Në fillim të trajtimit, këtë maskë duhet ta përdorni dy deri tri herë në javë, ndërsa më vonë mjafton vetëm një herë në javë. Pas dhjetë ditëve, jo vetëm që do të vëreni rezultate fantastike, por të gjitha problemet e lëkurës do t’ju hiqen si me dorë. Efektet e kësaj maske me aspirinë nuk vërehen menjëherë, por pas tri apo katër orësh pas aplikimit. /living/

