15:26, 20 Tetor 2017

Edmomd Dushi, kandidat për kryetar i Aleancës Kosova e Re në Gjakovë ka deklaruar se ai vendosi të bëhej pjesë e garës për këtë qytet, pasi është i interesuar për një komunë të zhvilluar dhe transparente, njofton Klan Kosova.

“Programi im përfshin tetë fusha kryesore. Përfshihet përkrahja më e madhe e arsimit, depolitizim. Shëndetësi më të përparuar. Kujdesi për familjet e dëshmorëve”.

“Nuk do të mungojë përkrahja as për persona të moshuar dhe për ata me aftësi të kufizuar”, pohoi Dushi.

“Punësim dhe lirim nga taksat komunale për bizneset e reja gjithashtu do të ndodhë në qeverisjen time”.

Dushi ka thënë se vende të reja të punës dhe zhvillim mund të sjellë vetëm Aleanca Kosova e Re dhe Behgjet Pacolli.

Dushi pasi ka folur për programin e tij, krejt në fund ka prezantuar edhe kandidatët për asamble nga radhët e AAK-së.

