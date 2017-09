10:38, 26 Shtator 2017

Kryeministri shqiptar, Edi Rama përpos firmosjes së marrëveshjes tri-palëshe në PS ka folur edhe për çështje të tjera.

Rama është shprehur se PS-ja ashtu sikur e ka bërë publike, tërhiqet nga projekti për importin e mbetjeve duke lënë të kuptohet votimin pro dekretit të Nishanit për të rrëzuar ligjin që u miratua vjet në mënyrë që t’i hapet rruga ligjit të ri.



“Përsa i përket çështjes së dekreteve, ne do të mbajmë një qëndrim sikur e kemi shprehur, respekt të procedurës së Kuvendit dhe do të tërhiqemi nga projekti në këtë fazë, pasi besojmë jo se ata që e kundërshtojnë projektin kanë të drejtë, jo që Presidenti i mëparshëm ka të drejtë, por që është e drejta e të gjithë qytetarëve të jenë të informuar për këtë projekt, ai i riciklimit të mbetjeve, që nuk ka të bëjë asgjëkundi me gjithë manipulimet për axhenda politike”, deklaroi Rama, shkruan Lapsi.al.

Pritet që sot Komisioni i Veprimtarisë Prodhuese të votojë pro dekretin e Nishanit për të rrëzuar ligjin, për të hartuar dhe miratuar më pas ligjin e ri për importin e mbetjeve.

