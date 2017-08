18:07, 14 Gusht 2017

Autori amerikan Carmine Gallo, në librin e tij “Talk Like TED – 9 Public Speaking Secrets of The World’s Top Minds” (9 sekretet e mendjeve më të ndritura botërore mbi të folurit publik), ka përfshirë edhe Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama:

“Kjo etje për dije, dëshira e flaktë për ta shtyrë trurin jashtë ‘perceptimeve të parashikueshme’ është arsyeja pse Edi Rama e ka fascinuar audiencën e TEDx me zgjidhjen e tij për të frenuar korrupsionin dhe për të zvogëluar krimin në Shqipëri”, njofton Klan Kosova.

Prezentimi i Edi Ramës në TEDx mund ta shikoni në videon e mëposhtme.

