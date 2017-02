11:08, 16 Shkurt 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, do jetë prezent në seancën solemne që do mbajë Kuvendi i Kosovës, me rastin e shënimit të nëntë vjetorit të shpalljes së Pavarsisisë së Kosovës.

Pas përfundimit të seancës, Rama do të ketë edhe një prononcim për mediat, transmeton Klan Kosova.

Kjo seancë do të nisë në orën 15:00 ndërkohë që në orën 18:00 presidenti i vendit, Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa do të organizojnë pritje shtetërore për nder të kësaj feste.

