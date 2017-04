16:38, 21 Prill 2017

Sipas Instituti Hidrometeorologjik të Kosovës edhe dita e shtunë dhe e diel do të përcillen me vranësira dhe temperatura nën zero.

Vranësirat do të shoqërohen me riga shiu, njofton Klan Kosova.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 deri 2 gradë celsius, ndërsa në viset malore minimalet parashihet të ulen deri -4 gradë celsius.

Kurse temperaturat maksimale parashihen të lëvizin ndërmjet 10-13 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes e lehtë deri mesatare.

klankosova.tv