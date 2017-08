11:00, 29 Gusht 2017

Swansea City është një kandidat i befasishëm për t’i siguruar shërbimet e Renato Sanches në formë huazimi nga Bayern Munchen, raporton WalesOnline.

Përfaqësuesi i Portugalisë është lidhur ngushtë me një kalim te Liverpool,. Chelsea ose Milan, por Swansea do ta provojë nënshkrimin me të përmes një oferte.

