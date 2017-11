23:15, 8 Nëntor 2017

Ish-presidenti i SHBA-ve, Barack Obama, iu bashkua qindra njerëzve të tjerë për të kryer obligimin e tij qytetar në sistemin e drejtësisë.

Bëhet fjalë për detyrën e të qenit anëtar jurie në gjykatë.

Shërbimi si anëtar i një jurie konsiderohet përgjegjësi qytetare në SHBA dhe seleksionimi i grupit të parë bëhet automatikisht nga sistemi.

E Obama i shoqëruar nga një karvan veturash e sigurimi arriti në kohë në gjykatën e Çikagos ku do të zhvillohet seleksionimi i jurisë.

Pas këtij seleksionimi bëhet përzgjedhja e jurisë finale.

Nëse Obama do të jetë pjesë e saj, do të paguhet me 17,20 dollarë në ditë.

