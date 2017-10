17:30, 8 Tetor 2017

Edhe njerëz të shëndetshëm rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës nëse hanë shumë sheqer, zbulojnë hulumtimet e reja.

Vetëm 12 javë nga një dietë me sheqer të lartë rrit sasinë e yndyrës së ruajtur në mëlçi, u zbulua një studimin e fundit nga Universiteti i Surrey, transmeton Klan Kosova.

Hulumtimet e mëparshme konsideruan se substancat e lirimit të dhjamit të yndyrshëm dëmtojnë arteriet dhe rritin koagulimin e gjakut, duke i vënë njerëzit në rrezik të vuajnë nga sëmundjet e zemrës ose pash.

Një dietë me sheqer gjithashtu shkakton metabolizmin e yndyrës së njerëzve që të jetë i ngjashëm me atë të një pacienti jo-alkoolik të sëmundjes së mëlçisë, shton kërkimi i ri, me individë të tillë që janë në një rrezik në rritje të sulmeve në zemër, transmeton Klan Kosova.

Autori i studimit, Profesor Bruce Griffin nga Universiteti i Surrey, tha se gjetjet e fundit ofrojnë dëshmi të reja se konsumimi i sasive të larta të sheqerit mund të ndryshojë metabolizmin tuaj të yndyrës në mënyra që mund të rrisin rrezikun e sëmundjes kardiovaskulare.

