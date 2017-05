16:28, 14 Maj 2017

Ish-anëtari i grupit legjendar The Beatles, Paul McCartney, debutoi me personazhin e tij në filmin e ardhshëm Pirates of Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

Në një fotografi promocionale, Paul McCartney shihet i veshur në rroba piratësh, përcjellë Klan Kosova.

McCartney me pjesëmarrjen në këtë film, i është bashkangjitur rokerit tjetër legjendar, Keith Richards, i cili ka luajtur rolin e babait të personazhit të Johnny Depp, kapitenin Teague.

Përflitet se McCartney do ta luajë rolin e një roje burgu, por McCartney nuk ka konfirmuar asgjë.

#PiratesLife #PaulMcCartney ☠️ A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on May 13, 2017 at 11:18am PDT

