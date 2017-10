20:00, 23 Tetor 2017

Araknofobia apo frika nga merimanga, mund të zhvillohet në ankth që kufizon jetën e përditshme të një personi.

Disa njerëz as nuk mund të hyjnë në një dhomë nëse nuk është njoftuar paraprakisht se nuk ka prezencë merimangash, nëse frika është e rëndë, njofton Klan Kosova.

Në vendet e zhvilluara, një deri në pesë përqind e popullsisë ndikohet nga një fobi e vërtetë e merimangave ose gjarpërinjve.

Deri tani, studiuesit me Institutin Max Planck për Shkencat Njohëse dhe Shkencore të Njeriut (MPI CBS) thonë se nuk ishte e qartë se ku rrjedh ky lloj ankthi i përhapur.

Ndërsa disa studiues supozojnë se e mësojmë këtë frikë nga rrethanat kur jemi fëmijë, të tjerë thonë se është e lindur.

Megjithatë, studimet e mëparshme për këtë temë janë me të meta në atë që ato u zhvilluan me të rriturit ose me fëmijët më të mëdhenj – duke e bërë të vështirë të përcaktoni cilat sjellje janë mësuar dhe të cilat janë lindur.

Këto lloj studimesh me fëmijët vetëm testojnë reflekset nëse i vëjnë merimangat dhe gjarpërinjtë më shpejt se kafshët ose objektet e padëmshme, jo nëse ato tregojnë një reagim të drejtpërdrejtë frikë.

Pra, hulumtuesit në MPI CBS në Leipzig, Gjermani dhe Universiteti Uppsala në Suedi zhvilluan një studim i cili zbuloi se edhe në foshnje, ka një reaksion stresi kur ata shohin një merimangë ose gjarpër

