13:30, 23 Shtator 2017

Ed Sheeran ka zbuluar se “Perfect” do të jetë kënga e tij e ardhshme!

Këngëtari 26-vjeçar tha përmes Instagramit se “Perfect” është kënga nga albumi me të cilën ndjehet krenar , njofton Klan Kosova.

“Perfect” vjen pas këngës “Castle on the Hill”, “Shape of You” dhe “Galway Girl”, nga albumi i tij i fundit “Divide”.

“Divide” është aktualisht albumi më i shitur i vitit dhe “Shape of You” është kënga më e dëgjuar e të gjitha kohërave në Spotify.

Ed do të performojë me “Perfect” për herë të parë në “Good Morning America”, të hënën.

