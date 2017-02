20:30, 17 Shkurt 2017

Kënga e re e Ed Sheeran “How Would You Feel (Paen), ka tani edhe një klip.

Këngëtari lansoi këtë këngë sot, për nder të ditëlindjes së tij të 26-të.

“Nuk është vetëm një këngë e radhës, por është njëra nga të preferuarat e mija”, ka shkruar Ed në Twitter, transmeton Klan Kosova.

Video live përmban një performancë me piano dhe kitarë.

“How Would You Feel (Paen)”, shënon këngën e tij të tretë nga albumi i tij i ri, pas “Shape of You” dhe “Castle on the Hill”.

