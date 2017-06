9:56, 10 Qershor 2017

Ed Sheeran ka ardhur me një version të mrekullueshëm të këngës së Britney Spears, “Baby One More Time”.

Me stilin e tij të zakonshëm, me një kitarë akustike dhe vokalet e tij, Ed i dha shijen e vet hitit të vitit 1998.

Kënga ishte incizuar në studiot e Spotifynë New York City.

