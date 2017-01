Këngëtari i njohur, Ed Sheeran ka publikuar dy këngë të reja me titull “Castle on the Hill” dhe “Shape of You” për të shënuar rikthimin e tij në muzikë pas një pauze.

25 vjeçari kishte paralajmëruar se do të largohej nga muzika "për pak kohë për të vizituar botën".

Këngët do të jenë pjesë e albumit të tij më të ri dhe ky do të jetë albumit i tretë i Ed Sheeran të cilin ka vendosur ta titulloj ÷ Divide.

Dëgjoni më poshtë këngët e reja të këngëtarit të njohur:

