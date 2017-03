23:15, 6 Mars 2017

Këngëtari britanik, Ed Sheeran e pranon se muzika e tij ishte dëgjuar pasi që studentët i shpërndanin këngët e tij tek njëri-tjetri përmes ueb-faqes Napster.

“Shpërndarja ilegale e këngëve të mia më solli këtu ku jam. Studentët anglezë që shkonin në universitet i ndanin këngët e mia me njëri-tjetrin”, tha ai për CBS News.

Sivjet Ed Sheeran po i dominon top-listat muzikore me këngët hit si Castle on a Hill dhe Shape of You, shkruan Metro, transmeton Klan Kosova.

Ai ka thyer rekordin në Spotifyn ku këngët e tij janë dëgjuar plotë 68 milionë herë brenda një dite.

