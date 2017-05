21:45, 8 Maj 2017

Është arrestuar 44 vjeçarja e cila po kërcente nudo rreth memorialit të luftës në Melbourne.

Kapja e saj ndodhi pasi fotografitë e shkrepura nga një kalimtar morën dhenë në rrjetet sociale dhe kjo konsiderohej vepër penale si ekspozim i pahijshëm në publik, përcjellë Klan Kosova.

Fillimisht në imazhet e kapura 44 vjeçarja dukej e mbështetur pas monumentit ”Sheerness on the Isle” e më pas del e zhveshur në mes të rrugës duke brohoratur me zëra të çuditshëm.

Veç tjerash policia në Melbourne ka bërë të ditur se e arrestuara ishte në gjendje të dehur kur kishte bërë vepra të tilla.

Interesante