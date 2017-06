15:00, 13 Qershor 2017

Bruce Lee ishte i famshëm për atletizmin e tij befasues dhe aftësive të luftimin si në kamera dhe jashtë saj.

Përveç krijimit të një filmi Kung-Fu, ai gjithashtu krijoi artin marcial të tij ushtarak: ‘The Way of the Intercepting Fist’ i cili synonte të ishte i shpejtë dhe i aftë të punonte edhe në një luftë tjetër reale në ring, transmeton Klan Kosova.

Lee rregullisht doli me nxënësit e tij, por vetëm një nga luftimet e tij prej së vërtetës, u regjistrua – dhe tani është publikuar nga kanali YouTube.

Andaj të gjithë simpatizantët e tij, mund ta shohin luftimin e vërtetë të Bruce Lee, të publikuar në videon më poshtë:

Interesante