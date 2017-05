14:40, 30 Maj 2017

E famshmja Kim Kardashian, ka bërë të qartë se përçarja në mes nënës së saj Kris Jenner dhe njerkut Caitlyn Jenner, është e pariparueshme.

Kris e cila tashmë është 61 vjeçare, thuhet se u zemëruar me vendimin e Caitlyn për të publikuar gjithë librin ”Sekretet e jetës sime” në të cilën ajo detajoi betejën e saj të gjatë me identitetin gjinor, përcjellë Klan Kosova.

Prandaj kur u pyet nëse ka një shans që nëna e saj do të fliste edhe njëherë me ”njerkun”, Kim u përgjigj: ”Zero shanse, asnjë. Jo do të thosha dy për qind. Këto janë Kendall e Kylie” përfundon ylli i njohur televiziv për nikoqirin Andy Cohen i cili po transmetonte emisionin live Watch What Happens.

